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Türkiye korona günlerinde onları konuştu! İşte sosyal medyaya damga vuran koronavirüs sürecinin fenomenleri |Video
Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyada hızla yayılırken hem davranışlarımız etkiledi hem de hayatımıza yeni fenomenler kattı. Koronavirüs günlerinde birçok kişi evde özellikle de sosyal medya hesaplarını çok daha yoğun kullanıyor. Bu kapsamda koronavirüs sürecinde yeni fenomenlerimiz de oldu. Sosyal medya günlerce onların görüntülerini, parodilerini ya da esprilerini konuştu. En çok paylaşılanları sizler için derledik. "Üzümler olunca yine gelin" deyip gönülleri fetheden Tevhide Teyze'den, "Poğaça" isteyen Burhan Amca'ya kadar... İşte sosyal medyaya damga vuran koronavirüs (corona virüs) sürecinin çok konuşulan fenomenleri...
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