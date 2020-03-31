Son dakika haberi: Seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Seyahat izin belgesi formu nasıl doldurulur? e-Devlet üzerinden adım adım belge talep işlemi nasıl yapılır? A Haber muhabiri bu sorunun yanıtını canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası ulaşıma durduruldu. İl dışı çıkışlarına valiliklerden alınacak seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. Peki bu belge nereden nasıl alnır? İnternet üzerinden seyahat izin belgesi alınabiliyor mu? e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi formu nasıl doldurulur? Kimlere seyahat izin belgesi veriliyor?

A Haber muhabiri tüm bu soruların yanıtını canlı yayında anlattı.