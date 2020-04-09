Semt pazarları açık mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle pazarlarda son durum ne? |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında tedbirler alınmaya devam ediyor. A Haber ekibi Zeytinburnu'ndan semt pazarında alınan tedbirleri görüntüledi. Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.