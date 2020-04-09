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09.04.2020

Semt pazarları açık mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle pazarlarda son durum ne? |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında tedbirler alınmaya devam ediyor. A Haber ekibi Zeytinburnu'ndan semt pazarında alınan tedbirleri görüntüledi. Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.

Son dakika: Pazar yerleri için yeni tedbirler SON DAKİKA: PAZAR YERLERİ İÇİN YENİ TEDBİRLER
Son dakika: Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı SON DAKİKA: ANKARA VALİLİĞİ: PAZAR YERLERİ VE MARKETLERE ÇOCUKLARIN GİRMESİ YASAKLANDI
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Pazar yerlerinde zaruri olmayan maddelerin satışına izin verilmeyecek İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! PAZAR YERLERİNDE ZARURİ OLMAYAN MADDELERİN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

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