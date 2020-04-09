- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Semt pazarları açık mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle pazarlarda son durum ne? |Video
Koronavirüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında tedbirler alınmaya devam ediyor. A Haber ekibi Zeytinburnu'ndan semt pazarında alınan tedbirleri görüntüledi. Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.