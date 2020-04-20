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20.04.2020

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı günlerinde kaydedildi! İlginç olaylar kamerada |Video

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın içinde yer aldığı illerde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma yasağında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına ilginç olaylar kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın içinde yer aldığı illerde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma yasağında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına ilginç olaylar kaydedildi.



AVLUDA GEZERKEN, POLİS PANZERİNİ GÖRÜNCE SAKLANDI
İlçenin Ayvanat Mahallesinde bir 20 yaş altı bir genç evinin avlusunda gezerken, yoldan geçen polis panzerini görünce korkudan duvarın arkasına saklanarak, panzerin geçmesini bekledi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

JANDARMA ARACINI GÖRDÜKLERİNDE İÇERİ KAÇTILAR
Başka ilginç olay ilçeye bağlı Erkonağı Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı yaşandığı zamanda sokakta oyun oynayan çocuklar karşılarında jandarma aracını gördüklerinde evlerine kaçtılar. Jandarma siren sesi açarak, çocukların içeri girmelerini isteyerek, mahalleden ayrıldı. Gençler jandarma aracının uzaklaştığını fark ettiklerinden sonra yine dışarı çıkarak oyun oynamaya devam etti.



İÇER DE CANLARI SIKILINCA KAMYON KASASINDA TOP OYNADILAR
Başka bir ilgin olay ilçe merkezinde kameralara takıldı. İçer de canları sıkılan aynı aileden olduğu tahmin edilen dört kişi, sokakta olan kamyon kasasında top oynadı. O anlarda başka bir vatandaş tarafından videoya kaydedildi.

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