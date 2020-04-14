Samsun'da 84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildiler |Video

Ülkemizin dört bir yanından koronavirüsü (Covid-19) yenip taburcu olan hastaların haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Samsun'da 84 yaşındaki Fatma Teyze ile 56 yaşındaki oğlu Recep, el ele girdikleri hastaneden koronavirüsü yenerek birlikte çıktılar. A Haber ekibi o anlara canlı yayında tanık olarak ekranlara getirdi. Virüse karşı zafer kazanan anne ve oğul duygularını paylaştı.