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Ramazan'da koronavirüsten korunmak için hangi tedbirleri almalıyız? Uzman isimden ikinci dalga uyarısı |Video
Tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde mübarek Ramazan ayına da girdik. Peki Ramazan'da koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak ikinci dalga uyarısı yaptı.
İSPANYOL GRİBİ PANDEMİSİ ÖRNEĞİ
Yorulmaz'ın konuşmasının satır başları;
Sağlık Bakanımızın verdiği bilgilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlamında bir yol gösterici olabilir. 1920, 23 Nisan biliyorsunuz TBMM'nin kurulduğu yıl tam da bu yıl da dünyada bilinen en büyük pandemi yaşanıyordu "İspanyol gribi pandemesi". Bu pandemi 1918 yılında başlamıştı 1920'ye kadar 3 yıl sürdü. Yani Sağlık Bakanımızın sözlerini değerlendirirken evet bir platoya ulaştık gibi görünüyor verilerimiz o yönde bu iyi bir gelişme ama temkinle yaklaşalım. İspanyol gribinin üç ayrı dalga biçiminde sürüyor olmasının rehavete kapılmamamız gerektiğini bize gösteriyor.
İspanyol gribinin yaşandığı dönemden bir fotoğraf.
İKİNCİ DALGA UYARISI
Singapur'da yaşanıyor neredeyse tümüyle baş edilmiş gibi görünüyordu ama hızla artmaya başladı. Japonya'da da yaşanıyor benzer biçimde. Dolayısıyla rehavete kapılmak küçücük bir açık bırakmak bu hastalığın yeniden salgın yapmasını yayılmasını kolaylaştıracak bir davranış olur.
RAMAZAN'DA ÇOK DAHA ÖNEMLİ
İyi beslenmek Ramazdan ayında çok daha önemli. Bağışıklığımızın güçlü olması lazım.
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