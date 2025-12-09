09 Aralık 2025, Salı

Geleceğin müzik üstatları yetişiyor! 2. Türk müziği çocuk şarkıları beste yarışması

Giriş: 09.12.2025 14:30
Türk müziği çocuk şarkıları alanında geleceğin bestecilerini teşvik eden yarışma bu yıl ikinci kez düzenlendi. Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2. Türk müziği çocuk şarkıları beste yarışmasının jüri değerlendirmesi yapıldı. Jüri üyeleri arasında yer alan Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk Müziği İlkokulu'nun hedeflerini anlattı.
