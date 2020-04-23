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Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Usta isim tarif etti |Video

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23.04.2020
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayı alının tedbirlerin gölgesinde geçecek. Bilim Kurulu üyeleri sosyal mesafeye dikkat çekerken fırınlarda oluşabilecek olası pide kuyrukları için uyarılarda bulundu. Valilik tarafından alınan karar gereği iftara 2 saat kala pide ve ekmek üretimi duracak. Evinde iftar vakti sıcak pide yemek isteyenler ise internetten "evde ramazan pide nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aradı. İşte usta isimden ramazan pidesi tarifi...

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