09 Aralık 2025, Salı
Ata Demirer tek cümlede anlattı
Giriş: 09.12.2025 14:55
Güncelleme:09.12.2025 14:55
Güncelleme:09.12.2025 14:55
Son dönemde hem özel hayatı hem de verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, sosyal medyada yayınladığı video ile gündem oldu. Ünlü komedyenin "Nasıl zayıflayacağız" başlıklı paylaşımında kullandığı ifadeler takipçilerini kahkahaya boğdu.