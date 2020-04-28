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Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Deniz suyu turuncuya büründü! İşte sebebi... |Video

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28.04.2020
Marmara Denizi'den ürküten görüntü! Tekirdağ sahilinde deniz suyu renginin turuncuya döndüğünü gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Peki deniz suyu neden renk değiştirdi. Yanıtı haberimizde...
Marmara Denizinde ürküten görüntü! Deniz suyu turuncuya büründü! İşte sebebi... MARMARA DENİZİ'NDE ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ! DENİZ SUYU TURUNCUYA BÜRÜNDÜ! İŞTE SEBEBİ...

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