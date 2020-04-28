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Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Deniz suyu turuncuya büründü! İşte sebebi... |Video
Marmara Denizi'den ürküten görüntü! Tekirdağ sahilinde deniz suyu renginin turuncuya döndüğünü gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Peki deniz suyu neden renk değiştirdi. Yanıtı haberimizde...
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