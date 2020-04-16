Koronavirüs köstebekleri! İstanbul Şile'de tarihi yapıyı talan ettiler |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler köstebekler gibi tünel kazarak Şile'de bulunan tarihi bir yapıyı yok etti. Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapıyı tahrip eden definecilerin 5 metre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı.