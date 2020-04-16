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16.04.2020

Koronavirüs köstebekleri! İstanbul Şile'de tarihi yapıyı talan ettiler |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler köstebekler gibi tünel kazarak Şile'de bulunan tarihi bir yapıyı yok etti. Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapıyı tahrip eden definecilerin 5 metre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı.
Koronavirüs köstebekleri tarihi yapıyı talan etti KORONAVİRÜS KÖSTEBEKLERİ TARİHİ YAPIYI TALAN ETTİ

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