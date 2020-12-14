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SON DAKİKA HABERİ: Konya’da patlama! Yaralılar var

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Giriş: 14.12.2020 01:55
Güncelleme:14.12.2020 01:55
Son dakika haberi... Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen patlamada dairenin oturma odasında bulunan 3 genç yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 40811 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın teras katında patlama olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Apartmana gelen sağlık ekipleri patlama neticesinde teras kattaki dairede bulunan ve vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtilen Hasan T. (21), O.Y. (17) ve E.D'ye (17) müdahale etti. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vücutlarının değişik yerlerinde yanıklar olan 3 genç, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Patlamanın piknik tüplerinden sızan gazdan dolayı gaz sıkışmasından kaynaklı olabileceği ihtimali değerlendirilirken, patlama neticesinde oturma odasındaki camların kırıldığı, parçalanan çerçeve ve kopan beton duvar parçalarının ise sokak üzerine savrulduğu belirlendi.

Öte yandan, itfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı teras katta inceleme yaptı. İncelemede, evde bulunan tüplerin boş olduğu, odada çıkmak gazlarının da bulunduğu öğrenildi. Patlamanın kesin nedeninin ise yapılacak teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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