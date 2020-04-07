Son dakika haberi... İstanbul'da patlama! Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi |Video

Son dakika haberi... İstanbul'da patlama meydana geldi. Esenyurt semtinde bulunan bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken patlamada yaralılar olduğu öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler.