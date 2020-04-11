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11.04.2020

Son dakika haberi: İstanbul'da 20 yıl sonra bir ilk! İşte o tarihi görüntüler |Video

Son dakika haberi... Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra İstanbul'da yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Öte yandan 20 yıl önce ne olmuştu? Neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti? Yanıtı haberimizde...

Son dakika haberi... Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra İstanbul'da yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Öte yandan 20 yıl önce ne olmuştu? Neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti?

20 YIL ÖNCE İSTANBUL'DA NEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ? İŞTE YANITI

Türkiye'de her 5 yılda bir nüfus sayımı için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Son olarak nüfus sayımı için 2000 yılında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Aradan geçen 20 yıl sonunda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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