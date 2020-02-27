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27.02.2020

İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar! Kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü |Video

İstanbul Bahçelievler'de iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga sırasında taraflardan biri, diğerinin yanağını ısırdı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ
Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu. Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü. Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.


O ANLAR KAMERADA
Sürücünün kucağında bebeği olan kadın ve diğer vatandaşların üzerine otomobili sürmesi ve sonrasında hızla uzaklaşıp gitmesi bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8-10 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI"
Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı" dedi.

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