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Son dakika haberi | Hatay Samandağ'da 4 ayrı noktada yangın

İHA
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Giriş: 27.12.2020 02:02
Güncelleme:27.12.2020 02:07
Son dakika haberi... Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.

Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.

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