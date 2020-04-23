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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası drone ile havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı |Video

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23.04.2020
Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, "Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir" mahyaları yazıldı.
Çamlıca Camisinin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı ÇAMLICA CAMİSİ'NİN RAMAZAN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! DİKKAT ÇEKEN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

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