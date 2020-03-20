20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı |Video

Antalya'da kameralar ilginç bir olay kaydetti. Kaza yapan midibüs durağa doğru sürüklenmeye başladı. O sırada durakta oturan vatandaşın yaptıkları 'bu kadarına da pes' dedirtti. Midibüs üzerine gelirken kılını bile kıpırdatmayan vatandaş elini cebinden bile çıkartmadı. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

Kaza Serik ilçesi Orta Mahalle'de İşler Caddesi kavşağında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi. Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkarttı. Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti. Midibüs kontrolden çıkıp devrilerek üzerine gelmesine rağmen yerinden kalkmayan, hatta kılını bile kıpırdatmayan adam, midibüs durduktan bir süre sonra kalkıp olay yerinden gitti. Midibüsün durağa metreler kala durmasına rağmen adamın rahatlığı ise 'pes' dedirtti.



Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen midibüste yolcu bulunmaması olası bir felaketi önlerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik ışıkları ve bir evin panjurları zarar gördü. Midibüs sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü olay sonrası kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Görenleri şaşırtan kaza! Havada asılı kaldı
Görenleri şaşırtan kaza! Havada asılı kaldı
Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs coronavirus eylemi |Video
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs (coronavirus) eylemi |Video
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi!
Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi!
Kına yakmak virüsten korur mu?
Kına yakmak virüsten korur mu?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Daha Fazla Video Göster