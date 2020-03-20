Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı |Video

Antalya'da kameralar ilginç bir olay kaydetti. Kaza yapan midibüs durağa doğru sürüklenmeye başladı. O sırada durakta oturan vatandaşın yaptıkları 'bu kadarına da pes' dedirtti. Midibüs üzerine gelirken kılını bile kıpırdatmayan vatandaş elini cebinden bile çıkartmadı. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

Kaza Serik ilçesi Orta Mahalle'de İşler Caddesi kavşağında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi. Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkarttı. Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti. Midibüs kontrolden çıkıp devrilerek üzerine gelmesine rağmen yerinden kalkmayan, hatta kılını bile kıpırdatmayan adam, midibüs durduktan bir süre sonra kalkıp olay yerinden gitti. Midibüsün durağa metreler kala durmasına rağmen adamın rahatlığı ise 'pes' dedirtti.





Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen midibüste yolcu bulunmaması olası bir felaketi önlerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik ışıkları ve bir evin panjurları zarar gördü. Midibüs sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü olay sonrası kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.