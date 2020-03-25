25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi! Doktorları şaşkına çevirdi |Video

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, yakalandığı koronavirüsü (Covid-19) yendi. Doktorlar olay karşısında şaşkına döndü. Özalp’in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüse yakalanan 91 yaşındaki İbrahim Özalp yarın hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek.

Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırılmış, yapılan testler sonucunda korona virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında 2 haftalık karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp'in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

İngilterede yaşayan Sude Şensoy koronavirüsü corona virus nasıl yendiğini anlattı! |Video İNGİLTERE'DE YAŞAYAN SUDE ŞENSOY KORONAVİRÜSÜ (CORONA VİRUS) NASIL YENDİĞİNİ ANLATTI! |VİDEO
İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonyadan yurda dönmek isteyen öğrenciler Türkiyede İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE VE POLONYA'DAN YURDA DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'DE
Son dakika: İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi SON DAKİKA: İNGİLTERE TÜM TİCARİ FAALİYETLERİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ
İngiltere ve ABDde büyük korku! Asker sokağa indi İNGİLTERE VE ABD'DE BÜYÜK KORKU! ASKER SOKAĞA İNDİ
Son dakika: İngiltere koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı SON DAKİKA: İNGİLTERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ALINAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi!
91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi!
Dağa kaçırılmadan önce HDP binasında görüntülendi
Dağa kaçırılmadan önce HDP binasında görüntülendi
İstanbul'da feci kaza! Faciadan dönüldü
İstanbul'da feci kaza! Faciadan dönüldü
Sosyal medyada büyük tehlike! WhatsApp mesajlarına dikkat!
Sosyal medyada büyük tehlike! WhatsApp mesajlarına dikkat!
Eczanelerde yeni dönem başladı
Eczanelerde yeni dönem başladı
Uzman isim virüsün yeni belirtilerini anlattı
Uzman isim virüsün yeni belirtilerini anlattı
Uzman isim Kesinlikle yapmayın diyerek uyardı
Uzman isim "Kesinlikle yapmayın" diyerek uyardı
Virüs iki komşuyu ayırdı!
Virüs iki komşuyu ayırdı!
Otobüse alınmayan 65 yaş üstü kadın ortalığı birbirine kattı
Otobüse alınmayan 65 yaş üstü kadın ortalığı birbirine kattı
Bakan Koca açıkladı Türkiye'de can kaybı sayısı 44'e yükseldi
Bakan Koca açıkladı Türkiye'de can kaybı sayısı 44'e yükseldi
Komando dede böyle yakalandı
"Komando dede" böyle yakalandı
Özel okul ücretleri iade edilecek mi?
Özel okul ücretleri iade edilecek mi?
Daha Fazla Video Göster