Güleda Cankel'i vahşice öldüren Zafer Pehlivan’dan şoke eden sözler

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Sanık Zafer Pehlivan, "Mutfaktan aldığı bıçağı kalbine dayayarak, 'Sen gidersen kendimi öldürürüm' dedi. Kendisine zarar vermemesi için engel olmaya çalışırken bıçak kalbine saplandı" ifadelerini kullandı.