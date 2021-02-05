05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Tüm gözler oraya çevrildi

Son dakika: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Tüm gözler oraya çevrildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2021 17:23
Son dakika haberi...Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal blok yetkileri harekete geçirdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, köylüler, arazide üzerinde farklı bir alfabeye ait yazı olan metal bir blok gördü. Metal blokun ne olduğunu anlayamayan köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı. Metal blok üzerinde inceleme yapan İl Turizm Müdürlüğü ekipleri alfabenin Göktürk alfabesi olduğunu ve yazıda ise "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığını belirledi.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santimetre uzunluğundaki metal bloku kimin yerleştirdiği araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göbeklitepe'de esrarengiz olay!
Göbeklitepe'de esrarengiz olay!
İstanbul'da trafik kilit! Yine erken başladı
İstanbul'da trafik kilit! Yine erken başladı
Ağaç keserken eli koptu 10 saatte yerine dikildi
Ağaç keserken eli koptu 10 saatte yerine dikildi
27 gündür dayak yemedim
"27 gündür dayak yemedim"
Sanat dünyasının acı kaybı
Sanat dünyasının acı kaybı
Arabayı eliyle hırsıza teslim etti!
Arabayı eliyle hırsıza teslim etti!
Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Gemilere sis engeli!
Gemilere sis engeli!
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
Alışveriş yaparken dikkat!
Alışveriş yaparken dikkat!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Daha Fazla Video Göster