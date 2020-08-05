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Son dakika: Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

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Giriş: 05.08.2020 12:44
Güncelleme:05.08.2020 12:50
Son dakika haberi... Gaziantep’te demir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. Patlamada yaralanan 7 işçiden 5’inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobil de zarar gördü.

Patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi. Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.

Gaziantep’te fabrikada patlama
Gaziantep’te fabrikada patlama
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