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15.12.2019
Son dakika: Eşinin 'bakımsızsın' diyerek darp ettiği Filiz Tekin hayatını kaybetti |Video
İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafında 'bakımsızsın' diyerek öldüresiye dövülen 38 yaşındaki Filiz Tekin tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti. İki çocuk annesi Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, genç kadının organlarının bağışlandığı öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
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