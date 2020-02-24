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24.02.2020

Erzincan’da kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bu halde bulundu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Faika K. isimli kadın  jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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