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24.02.2020
Erzincan’da kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bu halde bulundu
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Faika K. isimli kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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