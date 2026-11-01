Başkan Erdoğan'dan yerli ultrason müjdesi! Solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar attığını vurgulayan Başkan Erdoğan, yerli ultrason cihazı geliştirileceğini duyurdu. Batman'da yerli imkânlarla üretilen solunum cihazlarının 45 ülkeye ihraç edildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki ilerlemesine dikkat çekti.