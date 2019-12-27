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27.12.2019
Son dakika: Elazığ'da 4,9 ve 3.8 şiddetinde peş peşe depremler
Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.02 sularında Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. 4,9 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonda 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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