Son dakika: Elazığ'da 4,9 ve 3.8 şiddetinde peş peşe depremler

Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.02 sularında Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. 4,9 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonda 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.