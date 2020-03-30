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Son dakika: E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı |Video
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında artık şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrası bulunduğu il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar valilik tarafından verilen seyahat belgesi alması zorunlu... Peki kimlere seyahat belgesi verilir? Seyahat belgesi kimlere verilir? Seyahat belgesi için nereye başvurulmalı? E-Devlet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır? tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında yanıtladı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında artık şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrası bulunduğu il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar valilik tarafından verilen seyahat belgesi alması zorunlu... Peki kimlere seyahat belgesi verilir? Seyahat belgesi kimlere verilir? Seyahat belgesi için nereye başvurulmalı? E-Devlet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır? tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında yanıtladı.
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