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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı pasaportu mesajı: Aşıların bulaşmayı önlediğinden emin değiliz

A Haber
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Giriş: 07.04.2021 14:29
Güncelleme:07.04.2021 14:49
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşı pasaportuna sıcak bakmadıkları mesajını verdi. Açıklamada, "Kovid-19 aşılarının bulaşı engelleyip engellemediği belirsiz" denildi. Açıklama kafaları karıştırdı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'dan aktardı.
DSÖden aşı pasaportu mesajı DSÖ'DEN AŞI PASAPORTU MESAJI
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DSÖ'den aşı pasaportu mesajı
DSÖ'den aşı pasaportu mesajı
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