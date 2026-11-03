Trump, “Bay Veto” restiyle sandıkta güç tazeleyebilecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki siyasi dengeleri ve Kongre'deki güç dağılımını belirleyecek 2026 ara seçimleri için sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun yaklaşık üçte birinin yenilendiği kritik seçimlerin sonuçlarının, Trump yönetiminin hareket alanını ve küresel dış politikasını nasıl etkileyeceğini A Haber ekranlarında Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.