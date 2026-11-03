-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Trump, “Bay Veto” restiyle sandıkta güç tazeleyebilecek mi?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Trump, “Bay Veto” restiyle sandıkta güç tazeleyebilecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki siyasi dengeleri ve Kongre'deki güç dağılımını belirleyecek 2026 ara seçimleri için sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun yaklaşık üçte birinin yenilendiği kritik seçimlerin sonuçlarının, Trump yönetiminin hareket alanını ve küresel dış politikasını nasıl etkileyeceğini A Haber ekranlarında Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

Önceki Video
ABD'de seçim, İran'da savaş gerilimi! Trump seçim sonuçlarına göre mi saldıracak
ABD'de seçim, İran'da savaş gerilimi! Trump seçim sonuçlarına göre mi saldıracak
ABD'de tarihi ara seçim heyecanı: Kongre'de dengeler değişiyor mu?
Sonraki Video
ABD'de tarihi ara seçim heyecanı: Kongre'de dengeler değişiyor mu?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar