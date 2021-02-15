15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Dorsesi köprüye takılan TIR şaha kalktı

Son dakika: Dorsesi köprüye takılan TIR şaha kalktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 17:12
Güncelleme:15.02.2021 17:20
Son dakika haberi... Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, dorsesi köprüye takılan TIR'ın ön kısmı şaha kaktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Ukrayna'da dikkatsiz birTIR şoförü az daha faciaya yol açıyordu. Başkent Kiev'de yaşanan olayda, Grinçenko Caddesi'nde seyir halindeki bir TIR'ın köprü altından geçtiği sırada dorsesi köprüye takıldı ve TIR'ın önü havaya kalktı.

Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, Kiev Polis Teşkilatı olaya ilişkin inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dorsesi takılınca şaha kalktı
Dorsesi takılınca şaha kalktı
Yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Teröre sessizliğe isyan etti
Teröre sessizliğe isyan etti
Yasak yerden döndü bu hale geldi!
Yasak yerden döndü bu hale geldi!
Hayallerine Teknofest ile ulaştı!
Hayallerine Teknofest ile ulaştı!
Silivri’de zincirleme kaza! TEM’in İstanbul yönü kapandı
Silivri’de zincirleme kaza! TEM’in İstanbul yönü kapandı
Gara şehitlerine veda
Gara şehitlerine veda
142 yılın en yoğun kar yağışı
142 yılın en yoğun kar yağışı
Buzlu yolda savruldu
Buzlu yolda savruldu
İstanbul'un karla sınavı
İstanbul'un karla sınavı
İstanbul'da trafikte son durum ne?
İstanbul'da trafikte son durum ne?
Çatı çöktü! Ağaçlar devrildi
Çatı çöktü! Ağaçlar devrildi
Daha Fazla Video Göster