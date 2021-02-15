Son dakika: Dorsesi köprüye takılan TIR şaha kalktı

Son dakika haberi... Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, dorsesi köprüye takılan TIR'ın ön kısmı şaha kaktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Ukrayna'da dikkatsiz birTIR şoförü az daha faciaya yol açıyordu. Başkent Kiev'de yaşanan olayda, Grinçenko Caddesi'nde seyir halindeki bir TIR'ın köprü altından geçtiği sırada dorsesi köprüye takıldı ve TIR'ın önü havaya kalktı.

Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, Kiev Polis Teşkilatı olaya ilişkin inceleme başlattı.