Emeğin ve geleneğin adresi: Kapalıçarşı

Yaklaşık 600 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, İstanbul'un ticaret ve kültür hayatının simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihî çarşıda, dükkânlarda alışveriş hareketliliği yaşanırken, atölyelerde yüzyıllardır süregelen el sanatları geleneği yaşatılıyor. Asırlardır ayakta kalan Kapalıçarşı'nın tarihî dokusunu, esnaf kültürünü ve ziyaretçilerine sunduğu eşsiz atmosferi A Haber Muhabiri Merve Köleoğlu ile Kameraman Furkan Ali Özer, ekranlara taşıdı.