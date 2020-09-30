Son dakika haberi... İstanbul’da yoğun bir sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolunun etkisi çok kuvvetliydi. Sigorta şirketlerinin telefon trafiği başladı ve vatandaşlar şirketlerin hangi zararları karşıladığını merak edip araştırıyor. Özellikle dolu nedeniyle araçları zarar görenler sigortalardan nasıl faydalanacak? Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı. Sigorta Brokerliği Derneği Başkanı Selcen Gür, A Haber canlı yayınında anlattı.

İstanbul'da yoğun bir sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolunun etkisi çok kuvvetliydi. Sigorta şirketlerinin telefon trafiği başladı ve vatandaşlar şirketlerin hangi zararları karşıladığını merak edip araştırıyor. Özellikle dolu nedeniyle araçları zarar görenler sigortalardan nasıl faydalanacak? Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı. Sigorta Brokerliği Derneği Başkanı Selcen Gür, A Haber canlı yayınında anlattı.