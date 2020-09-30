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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? Canlı yayında anlattı

Son dakika: Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 30.09.2020 16:23
Güncelleme:30.09.2020 16:30
Son dakika haberi... İstanbul’da yoğun bir sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolunun etkisi çok kuvvetliydi. Sigorta şirketlerinin telefon trafiği başladı ve vatandaşlar şirketlerin hangi zararları karşıladığını merak edip araştırıyor. Özellikle dolu nedeniyle araçları zarar görenler sigortalardan nasıl faydalanacak? Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı. Sigorta Brokerliği Derneği Başkanı Selcen Gür, A Haber canlı yayınında anlattı.

İstanbul'da yoğun bir sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolunun etkisi çok kuvvetliydi. Sigorta şirketlerinin telefon trafiği başladı ve vatandaşlar şirketlerin hangi zararları karşıladığını merak edip araştırıyor. Özellikle dolu nedeniyle araçları zarar görenler sigortalardan nasıl faydalanacak? Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı. Sigorta Brokerliği Derneği Başkanı Selcen Gür, A Haber canlı yayınında anlattı.

Dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Otomobil tavanındaki göçükler nasıl tamir edilir? Canlı yayında anlattı DOLU HASARI NASIL DÜZELTİLİYOR? OTOMOBİL TAVANINDAKİ GÖÇÜKLER NASIL TAMİR EDİLİR? CANLI YAYINDA ANLATTI

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