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Dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Otomobil tavanındaki göçükler nasıl tamir edilir? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 30.09.2020 11:53
Güncelleme:30.09.2020 13:33
Dolu ve sağanak yağışın ardından birçok otomobilde zarar oluştu. Peki dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Araçlarda dolu tamiratı nasıl yapılıyor? Göçükler nasıl tamir ediliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

Dolu ve sağanak yağışın ardından birçok otomobilde zarar oluştu. Peki dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Araçlarda dolu tamiratı nasıl yapılıyor? Göçükler nasıl tamir ediliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

Dolu hasarı nasıl düzeltiliyor?
Dolu hasarı nasıl düzeltiliyor?
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