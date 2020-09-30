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Dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Otomobil tavanındaki göçükler nasıl tamir edilir? Canlı yayında anlattı
Dolu ve sağanak yağışın ardından birçok otomobilde zarar oluştu. Peki dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Araçlarda dolu tamiratı nasıl yapılıyor? Göçükler nasıl tamir ediliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
Dolu ve sağanak yağışın ardından birçok otomobilde zarar oluştu. Peki dolu hasarı nasıl düzeltiliyor? Araçlarda dolu tamiratı nasıl yapılıyor? Göçükler nasıl tamir ediliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.