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23.11.2019

Son dakika: Diyarbakır'da tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup kaçtı |Video

Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı. Diyarbakır​'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda, İ.D., eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancayla eşi ve komşusuna ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Y.D. ve A.G. ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.D. ile A.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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