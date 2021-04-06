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Son dakika: Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı: Teravih evde kılınacak

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Giriş: 06.04.2021 12:08
Güncelleme:06.04.2021 12:11
Son dakika haberi...Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.
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Diyanet'ten flaş 'teravih namazı' kararı
Diyanet'ten flaş 'teravih namazı' kararı
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