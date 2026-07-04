İstanbul'da sağanak kabusu: Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı!

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok noktada ani su baskınları yaşanırken, özellikle alt geçitlerde araçlar sulara gömüldü. Nispetiye Caddesi’nden Zincirlikuyu’ya giden tünelde mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarılırken, trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine ulaştı. Meteoroloji ve valilikten gelen peş peşe uyarıların ardından mega kentte yağışlı hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 5-7 derece düşmesi bekleniyor.