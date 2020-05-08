09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizli’de baba boşanma davası sırasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü

Denizli’de baba boşanma davası sırasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.05.2020
Denizli’nin Çivril ilçesinde, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkiinde boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.’yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Babanın oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Pik noktadan dip noktaya
Pik noktadan dip noktaya
Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
Meclis ringe döndü! Kavga hastanede bitti
Meclis ringe döndü! Kavga hastanede bitti
Koronaya karşı “robot köpek”
Koronaya karşı “robot köpek”
Korkunç olay! Cani babanın yaptığına bakın
Korkunç olay! Cani babanın yaptığına bakın
Huzurevleri için flaş karar
Huzurevleri için flaş karar
Beni çukurdan çıkardınız
"Beni çukurdan çıkardınız"
O ilimizde 9 gündür yeni vakası görülmedi
O ilimizde 9 gündür yeni vakası görülmedi
Dehşete düşüren görüntü!
Dehşete düşüren görüntü!
Karantina yurdunda panik! Tam 72 kişiye...
Karantina yurdunda panik! Tam 72 kişiye...
Meteoroloji uyardı! 3 büyükşehirde...
Meteoroloji uyardı! 3 büyükşehirde...
Oltayla yakaladı böyle poz verdi!
Oltayla yakaladı böyle poz verdi!
Daha Fazla Video Göster