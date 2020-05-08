Denizli’de baba boşanma davası sırasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkiinde boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.’yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Babanın oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.