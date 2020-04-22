Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca: 1 polis yaralandı

Denizli’de Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı. Polis memuru Muhammet E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.