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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı
Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.
Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.