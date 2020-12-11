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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı

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Giriş: 11.12.2020 14:48
Güncelleme:11.12.2020 17:35
Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.

Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.

Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı SON DAKİKA: DENİZİN DİBİNDE BULUNDU! "GİZLİ ÜS" BİLİM İNSANLARINI HEYECANLANDIRDI

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Denizin dibinde Gizli üs
Denizin dibinde "Gizli üs"
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