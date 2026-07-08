Miçotakis'in skandal sözleri için dikkat çeken yorum: "Neresinden tutsanız elinizde kalır"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen ve 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturan kritik zirvenin ikinci gününde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten provokatif açıklamalar geldi. Ankara ile Washington arasındaki F-35 görüşmelerinden duyduğu hazımsızlığı gizleyemeyen Miçotakis, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı zirvede "savaş tehdidi" iftirasına sığınarak ittifak ruhunu hedef aldı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve spiker Haktan Uysal, Miçotakis'in diplomatik nezaketten uzak ve hukuki dayanaktan yoksun bu sözlerini canlı yayında mercek altına aldı.