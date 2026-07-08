Miçotakis'ten NATO Zirvesi'nde skandal sözler: "Türkiye bizi tehdit ediyor!"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO Zirvesi'ne Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in skandal açıklamaları damga vurdu. Ankara'da misafir edilmesine rağmen kameralar karşısında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis, "açık savaş tehdidi" iddiasında bulunarak diplomatik nezaketi ayaklar altına aldı. A News spikeri Elif Saatçioğlu, Miçotakis'in hem F-35 konusundaki hazımsızlığını hem de provokatif açıklamalarını yerinden takip etti.