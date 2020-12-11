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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu. Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:45 Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkeolojik su altı araştırmalarında Osmanlı donanmasından önemli izler bulundu.
Antalya'nın Batı kıyılarında devam eden arkeolojik su altı araştırmalarında bilim insanlarını heyecanlandıran gemi batığı kalıntılarına rastlandı.
Osmanlı donanmasının bölgeli
"gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.
Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen batık ve kalıntıların savaş gemilerine ait olduğu tespit edildi.