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Haberler Galeri Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı

Son dakika: Denizin dibinde bulundu! "Gizli üs" bilim insanlarını heyecanlandırdı

Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:45
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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı

Son dakika haberi... Antalya'nın Batı kıyılarında su altı araştırmaları yapan ekipler Osmanlı donanmasına ait önemli izler buldu. Osmanlı döneminde bölgenin "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı

Arkeolojik su altı araştırmalarında Osmanlı donanmasından önemli izler bulundu.

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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı

Antalya'nın Batı kıyılarında devam eden arkeolojik su altı araştırmalarında bilim insanlarını heyecanlandıran gemi batığı kalıntılarına rastlandı.

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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı

Osmanlı donanmasının bölgeli "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar bulundu.

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Son dakika: Denizin dibinde bulundu! Gizli üs bilim insanlarını heyecanlandırdı

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen batık ve kalıntıların savaş gemilerine ait olduğu tespit edildi.