Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tadilat skandalı! Kolonlar 200 bin TL'ye boyandı |Video

Son dakika haberi... CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tepki çeken “İzmir bayrağı ve parası” açıklaması sonrası yeni bir skandala imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kolonların boyatılması tam 200 bin liraya mal oldu. Peki neden bu kadar yüksek bir fatura çıktı? Yeni bir vurgun mu? Uzmanlar bu paraya 80 dairenin boyanabileceğini belirtti. A Haber muhabiri Safer Ayçe, detayları İzmir’den aktardı.

Son dakika haberi... CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tepki çeken "İzmir bayrağı ve parası" açıklaması sonrası yeni bir skandala imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kolonların boyatılması tam 200 bin liraya mal oldu. Peki neden bu kadar yüksek bir fatura çıktı? Yeni bir vurgun mu? Uzmanlar bu paraya 80 dairenin boyanabileceğini belirtti. A Haber muhabiri Safer Ayçe, detayları İzmir'den aktardı.

KOLON BOYATMA 200 BİN LİRAYA MAL OLDU

A Haber'e konuşan uzman isim yaşanan skandalı şu sözlerle anlattı: Şu örneği çok net görebiliyoruz klasik bir CHP belediyeciliği anlayışı. Şehrin asli sorunlarını görmezden gelen bir anlayış. Belediyenin ana binası bu binanın başka sorunları varken şehirde başka sorunlar varken bu binanın sadece kolonlarının 200 bin TL bedelle boyandığını görebiliyoruz. Çok yüksek bir rakam.

80 DAİRE BOYANABİLİRDİ

Yaklaşık makul yapılması gereken rakamın 10 katı. 20-30 bin TL'ye yapılması gerekirken burada neredeyse 10 katı bir bedelle bu kolonların boyandığını görüyoruz. 80 daire işçilik dahil olmak üzere boyanabilir bu rakama. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in kaynaklarını nasıl çarçur ettiğini buradaki küçük örnekten dahi görmemiz mümkün.