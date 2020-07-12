Son dakika haberi... A Haber görüntülü ihbar hattına gelen bilgiye göre Adıyaman Gölbaşı Belediyesi’nde CHP’li encümen üyesi Mehmet Arıkçı’nın yeğeniyle tartıştığı genci akrabalarını toplayarak darp ettirdiği iddia edildi. 10 gün iş göremezlik raporu alan genç, "'Git bildiğin yere şikayet et ben encüman azasıyım. Bunu yanına koymayacağım. Kardeşini de senin gibi yapacağım' gibi tehditler savurdu bana" ifadelerini kullandı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen bilgiye göre Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nde CHP'li encümen üyesi Mehmet Arıkçı'nın yeğeniyle tartıştığı genci akrabalarını toplayarak darp ettirdiği iddia edildi.

15 KİŞİ TOPLAYARAK GELDİLER

Halil Sarıtaşcık isimli genç bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra meydan dayağına çekildi. İddiaya göre kendisini tehdit eden kişi CHP'li encümen üyesi Mehmet Arıkçı'ydı. Sarıtaşcık, "Ferhat Arıkçı ve Serkan Arıkçı ile aramızda münakaşa geçmişti. Bunu duyan amcası Mehmet Arıkçı 15 kişi toplayarak fabrika çıkışı benim önümü keserek özel hazırladıkları sopalarla bıçaklarla bana ölesiye vurdular." dedi.

"BEN ENCÜMEN AZASIYIM..."

Sarıtaşcık, "Amcası Mehmet Arıkçı yanıma gelerek beni tehdit etti. 'Bu yanına kalmayacak. Git bildiğin yere şikayet et ben encüman azasıyım. Bunu yanına koymayacağım. Kardeşini de senin gibi yapacağım' gibi tehditler savurdu bana" şeklinde konuştu.

10 gün iş göremezlik raporu alan genç CHP'li encümen üyesi ve yakınlarından şikayetçi oldu.