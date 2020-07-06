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Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! A Haber olay yerinde

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Giriş: 06.07.2020 17:58
Güncelleme:06.07.2020 18:03
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 400 kişiden oluşan ekiplerin 107 arazöz ve 7 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

"EKİPLER YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yangının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirten Aktaş, "Yangının rüzgarla şiddetini artırması durumunda Yalova köyünü tedbir amaçlı boşaltabiliriz." dedi.

Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Son dakika: Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını: Bir köy tahliye edildi SON DAKİKA: ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASINDA ORMAN YANGINI: BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

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