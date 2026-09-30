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Dünya soykırımcı İsrail'e sırt çevirdi: Günden güne yalnızlaşan soykırımcı zihniyet
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya soykırımcı İsrail'e sırt çevirdi: Günden güne yalnızlaşan soykırımcı zihniyet

Silah ambargoları, peş peşe gelen Filistin'i tanıma kararları ve küresel kamuoyunun günden güne çığ gibi büyüyen tepkileri. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan eli kanlı Netanyahu hükümeti, uluslararası arenada meşruiyetini ve desteğini tamamen yitirdi. Diplomatik, askeri ve ekonomik alanda köşeye sıkışan işgal devleti için çember daralırken, dört bir yandan yükselen küresel ses tek bir gerçeği ortaya koyuyor: Dünya artık bu katliamlara ortak olmuyor, İsrail adım adım kendi yalnızlığına gömülüyor.

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