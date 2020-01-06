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06.01.2020
Büyükçekmece'de trafik kazası TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Son dakika haberi... İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
DETAYLAR GELİYOR...
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