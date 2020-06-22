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Son dakika: Bursa'de sel riski sürüyor mu? Canlı yayında açıkladı! Meteorolojiden sarı uyarı |Video

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Giriş: 22.06.2020 14:36
Güncelleme:22.06.2020 14:45
Son dakika haberi.. Sel felaketinin vurduğu Bursa'da hava durumu nasıl? Sel riski sürüyor mu? Meteoroloji Bursa için sarı uyarıda bulundu. Uzman isim A Haber canlı yayınında yurt geneli ve Bursa'da hava durumu ile ilgili detayları anlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara'nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Son dakika: A Haber Bursada sel sularının vurduğu bölgede SON DAKİKA: A HABER BURSA'DA SEL SULARININ VURDUĞU BÖLGEDE

Bursa'de sel riski sürüyor mu?
Bursa'de sel riski sürüyor mu?
A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede
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