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Bursa’da çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istemi
Bursa’da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy’u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Murat Sofracı ifadesinde, “Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim.” dedi
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