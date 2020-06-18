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Son dakika: Bursa'da bir kadın sele kapıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı |Video

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Giriş: 18.06.2020 14:48
Güncelleme:18.06.2020 15:00
Şiddetli yağış Marmara'da etkili oluyor. Bursa'da aniden başlayan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Bir kadın sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Korku dolu o anlar anbean kameralara yansıdı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı.

Şiddetli yağış Marmara'da etkili oluyor. Bursa'da aniden başlayan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Bir kadın sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Korku dolu o anlar anbean kameralara yansıdı.

A Haber muhabiri Necat Kırbulut yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı.

Bursa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi çevredeki kapalı alanlara sığınmakta buldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Araçlar kontrollü olarak seyir ederken, bazı araçlar yoldaki selden kurtulma amacıyla çareyi kaldırıma çıkarak ilerlemekte buldu. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok iş yerini de su bastı.

Yağışa hazırlık yakalanan vatandaşlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi ön görülüyor.

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